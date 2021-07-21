全國三級警戒至7月26日，疫情指揮官陳時中日前鬆口，疫情趨緩，離降至二級警戒近了，依據往例，指揮中心都會提前一周告知防疫警戒是否調整，對於是否降級，行政院發言人羅秉成今表示，是否降級交由指揮中心決定後宣布，但就算降級也不能掉以輕心，行政院長蘇貞昌已指示各部會提前作準備，研擬三級警戒措施調整鬆綁相關規畫。

陳時中日前在行政院擴大防疫會議表示，隨著近期疫情趨緩，已經非常接近降至二級警戒，但考量國際疫情依然嚴峻，我邊境管制仍應嚴防，不可鬆懈，而國內警戒縱使降級，也需同配合嚴謹的管制措施，緩步實施。

對於全國三級警戒有望調降為二級，羅秉成說，是否降級尊重指揮中心決定跟宣布，不過，近日蘇揆已指示各部會，就是否可能降級提早進行準備，包括相關管制措施如何鬆綁調整，各部會有所準備提案，目前正由祕書長李孟諺盤整中，屆時若指揮中心宣布降級，將會把配套措施一併對外界說明。