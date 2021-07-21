高爾夫球也是本屆東京奧運會的比賽項目之一，而高爾夫球賽曾經從奧運會被移除，直到2016年才在里約奧運會再次出現．另外此項目在奧運會上比的是桿數，參賽者會在四天內進行四場18洞比桿賽，總共會打72洞。而這次高爾夫比賽中華隊有三名選手參賽，分別是男子選手潘政琮、女子選手涂薇凌和李旻。

高爾夫最早在1990年巴黎奧運舉辦過，但後來因為參賽選手不多漸漸淡出奧運舞台，直到2009年國際奧會委員投票通過，讓高爾夫球在2016年重返里約奧運。潘政琮為我國男子好手，15歲時就嶄露頭角，於杜哈亞運奪下銀牌，團體賽則是奪下銅牌，2014年仁川亞運拿下個人和團體賽金牌。

女子選手部份涂薇凌和李旻則是首次參加奧運，涂薇凌表示能在業餘賽事外再度披上國家隊戰袍感到榮幸，雖然備感壓力，但仍會在這次奧運盛會全力以赴，而涂薇凌和李旻正好是高中同學，她們這次攜手拿到奧運門票，也是一件令人開心且難能可貴的事情，祝福她們在奧運有好表現！