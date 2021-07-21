台中市議員楊典忠指觀景平台英文翻譯不一致。（王文吉攝）

通往鰲峰山觀景平台的步道上，另闢步道通往陽光草坪。（王文吉攝）

台中市議員楊典忠指鰲峰山觀景平台指標，英文「Secnic Platform」拼錯。（王文吉攝）

疫情三級警戒微解封，眼尖民眾出門透氣，發現鰲峰山觀景平台指標，英文「Secnic Platform」拼錯。台中市議員楊典忠表示，公共設施都會初驗、複驗，還能出錯，希望市府儘速改正。觀旅局將派員盡速更新，後續製作相關指標及導覽牌時，將更審慎注意英譯正確性。

民眾張先生說，他日前帶外國朋友從高美濕地順道來鰲峰山觀景平台看看，入口處就發現新設立的指標寫著「觀景平台Secnic Platform」，朋友驚呼「What is Secnic？」原來是把風景的英文Scenic拼錯字了。

張先生尷尬地說，沒想到除了看漂亮的風景外，還能看到台灣風景區的「指標錯字」，讓他覺得不可思議，在國際友人面前，很丟臉。

楊典忠表示，鰲峰山觀景平台2014年6月啟用後，結合登山步道成為海線觀光朝聖重要景點之一，而市府近期在通往觀景平台的步道上，另闢步道通往陽光草坪，以致在分叉路口新設指標牌，

楊典忠指出，除了「觀景平台Secnic Platform」寫錯之外，公園內的指標還有將觀景平台譯成「Scenic Lookout」，翻譯為什麼不一致？盧市長常說，外語能力是接軌國際的關鍵指標，希望市府在公共設施標示應該要雙語並要求正確性，免得指標錯誤反而鬧笑話。

對此觀旅局表示，鰲峰山步道往觀景平台的指標牌面為2020年初施作，英譯誤繕部分將立刻派員拆除既有牌面，並且盡速改善更新，後續製作相關指標及導覽牌時，將更審慎注意英譯內容正確性，避免類似情形再次發生。