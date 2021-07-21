2021年《財富》中國500強20日發佈，今年榜單前三的格局並未改變，仍然是中石化、中石油、中國建築這三大超級央企，而中國平安位列第4，仍是非國有企業第一名。而前10大公司在2020年的總利潤約為1.74兆元（人民幣，下同），再看到兩大民營上市企業京東、阿里巴巴排名也有提升，其中京東升至第11位、阿里巴巴第14位，同時還有貝殼、農夫山泉等新上榜企業。

據財富中文網發布消息，2021年500家上榜的大陸上市公司總營業收入達到53兆元、較去年增長5％；淨利潤達到4.3兆元、年增約2％。和上一年的榜單相比，今年上榜公司營收、淨利潤漲幅都大幅下降。2021年上榜公司的年營收門檻接近174億元人民幣。受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，2021年的上榜公司年收入門檻比去年近178億元門檻降低2.3％。

除了500強排名外，榜單還列出最賺錢的40家企業名單。其中大陸工商銀行無懸念的蟬聯「中國最賺錢的企業」，淨利潤高達3159億元。而第二到第四則分別是建行、農行、中行，大陸國有四大行賺錢能力依舊驚人。

但同時隨著互聯網時代到來，民企的賺錢能力也越來越強，不輸給大部分國企。從榜單來看，大陸賺錢第一的民企是騰訊，超過阿里、華為、貴州茅台等企業，去年淨利潤高達1598億元，換算等於每天賺4.38億元。