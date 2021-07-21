7月以來的天氣預報，高溫持續籠罩全台，炎熱的夏季天氣型態，實在令人難熬！雖然多數民眾在家防疫，但仍有部分民眾需在外辛勞工作，除了要預防中暑外，有高血壓或心血管疾病的民眾，如果出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病徵時，不要避諱就醫治療。

●夏日須留「心」 保持涼爽、補充水分

心臟病是國人第2號殺手，平均每26分鐘就有1人死於心臟病，缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高（高血壓、高血糖及高血脂）、過重或肥胖、吸菸及過量飲酒等問題，都是心血管疾病的主要危險因子。雖然天氣冷對於心臟血管傷害較為明顯，但是高溫對人體的危害也不容小覷。

台灣老人急重症醫學會葉宏一理事長指出，因氣溫升高，體表血管擴張，心臟負荷增加，再加上夏天流汗，身體水分蒸發讓血液變得濃稠，容易出現冠狀動脈堵塞，嚴重時恐會導致心肌梗塞，而脫水現象也會讓心跳加速，容易引發心律不整或心臟衰竭。

英國心臟基金會呼籲長者、年幼小孩及心血管疾病等慢性病人，應特別注意熱對身體造成的傷害，在中午11點至下午3點應避免到戶外活動，外出時盡量穿著輕便、通風、淺色衣物，穿戴帽子及太陽眼鏡並隨身攜帶水。

疫情爆發期間保持涼爽和補充水分尤為重要，惟心血管疾病合併腎臟病病友，補充水分須與醫師討論評估。另進出冷氣房時，因冷熱溫差較大，亦會增加心臟血管負擔，也不能輕忽。

●炎夏護心 照顧自己也保護家人

值得注意的是，更年期女性可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，很有可能是心臟病急性發作，務必迅速離開高溫的環境、設法降低自身體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、提供加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，做好個人防護並以最快的速度就醫。

炎炎夏日防疫期間該如何護心？國民健康署吳昭軍署長強調，預防心血管疾病之道，在於落實護心行動於日常生活中，保持涼爽、健康飲食，適量多次飲水、居家也要規律運動、向菸說不、控制三高（定期量血壓及血糖），遵照醫師處方服藥並定期回診追蹤。

也提醒疫情期間，可善用健保署因應疫情指定院所開設之「視訊診療門診」或就近於社區診所就醫。切勿自行依症狀調整藥量或停藥。自己對健康多一分留「心」，就是預防疾病、落實防疫措施最重要關鍵！