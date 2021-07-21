女星薔薔（林嘉凌）經常上許多綜藝節目，因直率大膽敢言的性格，在節目中相當有綜藝效果。薔薔最近在YouTube頻道上傳一部新影片《薔式美人》，來探討姊弟戀交往的議題以及直男的思維是什麼？，邀請一位正在追求薔薔的直男，在節目當中與大家分享。

主持人冬瓜詢問，剛開始在追求她的時候，不會有點怕怕的嗎？，畢竟她是比較有爭議性的人物。直男回應：「在追之前看到新聞標題寫著『薔薔是陰陽人』的標題，想說是真的嗎？」薔薔當場氣得回應：「妳看過我月經，就知道我不是陰陽人！」對方則回應，剛開始我們還沒認識很久。

薔薔當場氣得直接回應對方。(圖/薔薔 YT)

主持人冬瓜提到他算是蠻有想法的男生，這就是我們今天要做這節目的原因，直男的思維跟一般人真的比較不一樣，可能看到一個標題，就可能會跟著走，說話的時候，可能無意間就觸怒了別人，希望今天這一集節目，能更讓大家看看不同的主題話題，未來可能會再邀請其他直男和大家分享。

小6歲直男正在追求薔薔。(圖/薔薔 YT)

許多網友在底下留言：「薔哥真的很強勢耶！這個就是小男友喔，看起來真的不像85年次的，不過真的滿直男的，應該會對薔哥很好要幸福喔！」、「講話有點柯文哲、問薔薔是不是陰陽人？！真的直到不能再直」「第一次看到薔薔在除了爸爸以外的男生，講話可以這麼收斂」