國內疫苗供貨不穩，加上變種病毒來勢洶洶，疫苗混打備受矚目，國內包含臺大、長庚醫院都在執行疫苗混打臨床試驗，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳今天首度鬆口，國際已經有許多實證研究，國內不一定要重複做實驗，而對於BNT何時可到貨也是變數，因此ACIP小組會先通過AZ＋BNT，或是AZ＋莫德納的混打，目前無法預測，也就是透露，未來國內混打計畫，民眾兩種疫苗都有機會可以打到。

張上淳表示，有關混打模式，日前ACIP疫苗諮詢小組討論時，都是希望有實證資料可以做出建議，實證資料也不一定要國內資料，國際上有很好的研究，有公信力的報告出來後，都是食藥署很重要的審核資料。

張上淳表示，之前國際上已有AZ＋BNT的國際相關資料，所以說國內不一定要重複做相關實驗，至於AZ+莫德納則因當時缺乏國際資料，所以才說我們趕快來做。

張上淳說，現在又有牽涉到國產疫苗是否和其他廠牌混打如果要考慮混打小組希望有實證資料，等有實證結果後再參考實證結果做出混打模式，他強調，基本上概念都是一樣 要看到好的實證資料再給國人安全有效的建議。

至於日前台大接種AZ後再接種莫德納的研究曾說需要兩到三個月才會有結果，今天說不用再重複實驗，是否表示，可以提早來做混打？

張上淳說，BNT何時會到國內來，也是另一個變數，且到底是AZ＋BNT先通過，還是AZ＋莫德納會先通過，沒辦法替小組預測。

至於國產疫苗的混打，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)委員強調，會希望有做這樣的實證資料，看看國產疫苗是否可以跟其他廠牌疫苗混打，張上淳表示，要有好的實證資料，才能給國人施打較為安全。