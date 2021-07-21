台中市潭子區缺乏棒球活動空間，為完善棒壘球練習場地，立委楊瓊瓔聯手市議員賴朝國向教育部體育署及市府運動局爭取經費，投入1500萬元經費，於原聚興營區興建「簡易棒壘球場」，佔地約4.3萬平方公尺，目前工程進度約95％，預計8月底竣工。

楊瓊瓔及賴朝國21日邀請運動局長李昱叡、潭子區長林國聲、聚興里長李添貴及潭子區慢速壘球委員會前往視察，搶先體驗全新設施。

李昱叡指出，在楊瓊瓔委員的協助爭取下，台中市政府於110年度獲得教育部體育署「前瞻基礎建設-充實全民運動環境計畫」核定補助900萬元，市府再投入600萬元，計畫經費總計1500萬元，興建潭子簡易棒壘球場等相關周邊設施，提供市民優質友善運動環境。

李昱叡說，預計8月底竣工的潭子區簡易棒壘球場，總面積逾4.3萬平方公尺，場地主要項目包含場內設施有跑道紅磚土、草皮、安全圍網，場外設施有照明燈具、男女廁所及無障礙廁所、AC路面、擋土牆及家屬休息室等相關周邊設施，目前工程進度已達95％。

賴朝國強調，潭子區運動公園內原本有簡易棒壘球場，後因市府調整設置潭子國民運動中心位置，造成潭子區缺乏棒壘球運動場地，棒壘球場地須另覓地設置，這幾年來地方壘球隊沒球場可打。

為完善棒壘球練習場地，地方陳請楊瓊瓔委員向財政部國有財產署爭取土地無償撥用，並協助爭取教育部體育署前瞻基礎建設計畫經費補助，讓潭子市民獲得完善棒壘球運動場地，增加運動空間。

楊瓊瓔說，她2年半前擔任副市長期間，不斷和台中地檢署及國產署協調，爭取原聚興營區用地無償撥用，歷經用地變更及工程發包施工，潭子區簡易棒壘球場將於8月底前竣工，未來可再追加設置球員休息區及觀眾席區，並配合周邊綠地景觀休憩設施，提供社區居民、學校球隊、民間團體有一運動休閒的好場地。

聚興里長李添貴說，為了這座球場，前後努力5年多，特別感謝楊委員及賴議員居中協調，爭取國產署土地無償撥用及工程興建經費，除了興建簡易棒壘球場外，也協助球場旁邊多餘空間無償撥用聚興里未來興建里民活動中心。