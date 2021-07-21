精英(2331)今股東會，全面改選董事，由大同(2371)前總經理鍾依文、現任總經理何春盛擔任大同法人代表進入精英董事會，會後也立即召開董事會，鍾依文獲選為精英董事長。

精英本次新任董事共計9席，含3席獨立董事，董事方面除鍾依文、何春盛外，有大同董事林清祥、寶成旗下松明投資代表人吳邦治、何宇明、寶成副總施志宏；獨立董事則由蔡茂寅、劉鎮圖、何進福接任。

精英高層人事今年多次變動，前董座林郭文艷在4月底以個人因素請辭董座，時任總經理楊龍光也申請在4月底退休，當時精英公告董事長由董事詹文男新任，總經理則由營運長陳峙(木舟)暫代。精英上月底再公告延攬時碩(4566)前執行長許志宏回鍋擔任總經理，原暫代總經理的陳峙(木舟)則閃電請辭。之後大同董事會決議，由研華(2395)執行董事何春盛新任總座，原總經理鍾依文則在今天的精英股東會獲選為該公司董事長。

精英目前內部營運主軸也逐步調整、轉型往利基型系統產品及軟硬結合AIoT之解決方案應用領域。公司日前端出全新IoV智能車載運營系統、智能快速充電樁、全系列教育用筆記型電腦與多款最新LIVA迷你電腦暨其解決方案和相關應用。目前精英營運主力仍來自主板、PC相關業務，但在代工方面將朝高毛利方向、調整產品結構，同步推動PC相關及非PC的轉型業務持續成長。公司非PC事業在去年度已有超過5％的貢獻度，今年將上看10～15％，精英也將透過與大同的合作再深化，擴展更多專案機會。