軸承廠—兆利(3548)第2季合併營收為17.96億元，季增17.54%，由於折疊手機良率不理想，且新台幣及人民幣升值，兆利第2季獲利能否比第1季好仍待觀察，展望下半年，若折疊手機客戶新機順利推出且無缺料問題，兆利預估，下半年有機會比上半年好，今天除息首日股價開高收低，未能順利填息。

兆利今天除息，每股配息2.5元，今天以73.9元開盤，填息約52%，隨後賣壓出籠，股價開高收低，未能順利填息。

受惠於遠距生活相關NB及Monitor需求延續，且折疊手機出貨放量，兆利6月合併營收達6.35億元，月增2.42%，創下單月歷史新高，累計第2季合併營收為17.96億元，季增17.54%，累計前6月合併營收為33.25億元，年成長40.93%。

儘管第2季合併營收衝高，但毛利率因折疊手機良率仍不理想影響，且新台幣及人民幣升值造成匯損，兆利表示，第2季獲利能否優於第1季仍待觀察。

兆利表示，下半年營運變數為缺料、折疊式手機客戶新機能否順利推出及良率是否拉升，由於第3季為折疊手機客戶新舊機種交替期，預期第3季折疊式手機出貨量不會衝太高，目前折疊手機佔公司營收比重逾10%，能否進一步拉升須視客戶第4季新機是否順利推出，如果折疊手機客戶新機在第4季推出且無缺料問題，第4季有機會比第3季好，下半年也有機會比上半年好。