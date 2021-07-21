《日經新聞》周三報導，蘋果新一代入門級平價iPhone SE系列手機將採用A15處理器，並支援5G通訊技訊。

報導指出，蘋果明年將只推出5G手機。新一代iPhone SE（iPhone SE 3）料將於2022年上半年推出，外觀上將延用iPhone 8的設計美感，蘋果擬繼續採用4.7吋LCD螢幕，而非旗艦款iPhone採用的OLED螢幕，但內部將採用新的零組件，包括今年秋季料將與iPhone 13一起首度亮相的A15晶片。

日經的報導與之前有關於新iPhone SE手機的消息一致。除了發布時間之外，日經的報導與知名蘋果分析師郭明錤6月所做的規格預測相符。

郭明錤預測蘋果新一代iPhone SE手機將支援5G通訊技術，並採用升級的A系列處理器。他並表示此款手機將成為蘋果「最便宜的5G版iPhone機型」。

不過，日經援引消息人士報導，由於銷售乏力，蘋果幾乎已經決定明年不會推出iPhone mini手機，而是將推出一款高性價比的iPhone Pro Max手機。不過，消息人士也表示，明年4款新機型的詳細規格設計，目前仍未定案。

此外，日經報導，蘋果供應商已經準備在今年晚些時候開始量產新一代AirPods無線耳機—AirPods 3。消息人士透露，AirPods 3、新版MacBook Pro和一款更新款iPhone手機，將於8月一起投入生產。