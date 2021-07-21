美股強彈，今天適逢台指期結算，外資近日期貨空單增多，台股開高走低，壓低結算意圖明顯，指數收跌69.95點，失守17500點關卡。航運類股指數跌7.64%，為壓盤重心。

台股加權指數今天收在17458.79點，跌69.95點，跌幅0.4%，成交值新台幣6131.37億元。

長榮今天恢復正常交易，萬海與陽明對下半年展望樂觀，航運類股走勢依然震盪劇烈，長榮、萬海與陽明股價震幅皆逾15%，盤中一度同步跌停，重創市場信心，引發航運類股與大盤下挫。

其餘傳統產業股也普遍走弱，鋼鐵及造紙類股指數分別下挫2.95%及2.87%，塑膠與觀光類股指數也同步下挫逾1%。

電子類股在台積電股價回穩，收在585元，漲4元，微控制器（MCU）與電動車族群股價同步走揚支撐下，表現相對抗跌，類股指數小漲0.08%。

分析師王兆立表示，台股繼昨日跌破月線後，今天進一步跌破17500點關卡，17151點季線支撐將是短期重要觀察指標，此外，國際股市將持續牽動台股後市，後續表現須留意觀察。（編輯：張均懋）1100721