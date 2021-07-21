東奧台灣代表團日前包機赴日，選手搭經濟艙，官員則搭商務艙，引發輿論批評。對此，導演魏德聖有感而發說：「政府應該多用心在體育和文化項目。當一個國家，人民處於比較不好的狀態、民心低落時，最需要的就是一個英雄。」他舉例說：「我印象很深，有一部電影叫《大敵當前》，劇情是蘇聯當時和德國打仗，在戰爭中節節敗退、軍心和國內的士氣都低到不行，眼看就要輸了。軍隊中就有人提議，應該塑造一個英雄。因此男主角神槍手擊殺敵人的故事就被廣為流傳，更因此激勵了整個軍隊和國家。」

魏德聖有感政府對於體育和文化關注的順位，沒有像科技傳統產業，無論是台灣選手在奧運拿下獎牌，或是台灣電影造成風潮帶動經濟，都能讓台灣社會產生正向的力量，能夠振奮低迷的民心和士氣，文化和體育的軟實力一直還有很大開發空間，政府卻沒有投入相對資源。魏德聖雖然有感政府已經逐漸去重視，但是力道和速度還有努力空間。

疫情三級警戒關係，《臺灣三部曲》目前暫時停工，米倉影業表示目前繼續為電影找資金，等待疫情趨緩、環境允許。目前群眾募資管道仍維持，但是大額企業贊助也因疫情，企業態度趨於保守，電影公司只能繼續努力。至於劇組微解封是否有助10月《臺灣三部曲》開拍？米倉影業表示，由於這是龐大的計畫，劇組規模大，人數限制上可能有相對的困難，也會影響人力分配，屆時會以政府的防疫指引和參考國外劇組去做調整。