英荷跨國消費品企業聯合利華（Unilever）旗下的美國知名冰淇淋品牌Ben & Jerry's 19日宣布，因價值不符，未來將停止在以色列佔領的巴勒斯坦領土販售產品。

英荷跨國消費品企業聯合利華（Unilever）旗下的美國知名冰淇淋品牌Ben & Jerry's日前宣布，因價值不符，未來將停止在以色列佔領的巴勒斯坦領土販售產品，對此，以色列總理班奈特昨（20）日嚴正警告聯合利華，將面臨「嚴重後果」，以色列將積極反對任何杯葛行為。

美國知名冰淇淋品牌Ben & Jerry's 19日在官網宣布，認識到粉絲與合作夥伴的擔憂，認為在被佔領的巴勒斯坦領土上販售產品「與我們的價值不符」，決定在2022年底執照到期後不再更新，也就是將不在屯墾區販售產品，不過仍將在以色列境內「以其他安排」販售產品。

Ben & Jerry's宣布撤出屯墾區引發以色列政壇群情激憤，英國《衛報》（The Guardian）報導，以色列總理辦公室昨日發布聲明，指出總理班奈特（Naftali Bennett）已經和Ben & Jerry's的母公司聯合利華執行長喬安路（Alan Jope）溝通過，形容Ben & Jerry's的舉動「明顯是反以色列」，指出此舉會帶來「嚴重後果」，包括法律等其他層面，還表示以色列將會「積極反對」所有針對以色列公民的杯葛行動。

以色列外交部也譴責Ben & Jerry's是「向極端反以色列組織持續的侵略性壓力投降」，指控Ben & Jerry's和經濟恐怖主義合作。

以色列《國土報》（Haaretz）報導，消息人士透露，以色列擔心Ben & Jerry's的舉動會引發其他國祭品牌跟進，國際企業持續受到巴勒斯坦人發起的BDS運動施壓，該運動呼籲「抵制、撤資、制裁」（Boycott Divestment and Sanctions，BDS）以色列，被許多以色列人砲轟是反猶。

針對Ben & Jerry's撤出屯墾區，BDS讚賞Ben & Jerry's做出決定性一步。

目前一共有約70萬以色列人居住在以色列佔領的約旦河西岸（West Bank）及東耶路撒冷（East Jerusalem）屯墾區，前者佔50萬人，後者有約20萬人。

Ben & Jerry's是近期宣布撤出屯墾區的最知名企業，近幾年來跨國公司、投資者陸續宣布撤出屯墾區，例如2018年網路共享住宅平台Airbnb宣布下架約旦河西岸的民宿房源，不過最終違背這項決定。