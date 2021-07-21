李芷婷為手遊《傳說對決》廣告主題曲MV，一人分飾兩角。（唯有音樂提供）

李芷婷最近斜槓當起電競實況主。（唯有音樂提供）

李芷婷近來接到《天涯明月刀》、《集合!我們傳說對決》等3款遊戲代言及主題曲演唱，逆勢成長，進帳百萬。她的爸爸過年前意外跌倒，動了頭部手術，她希望解封後多買一點補品回家探望爸媽。她已經兩個多月沒回台中老家，很想念家人，問她爸爸復原狀況如何？她開心地說：「爸爸復原狀況超好！變得很胖！」

李芷婷近期「斜槓」當起電競實況主，開直播玩遊戲還邊唱歌一展歌喉，不僅樹立自己風格，也讓手遊廠商注意到她，邀請她代言並演唱主題曲；相較疫情下大家紛紛放無薪假，李芷婷一口氣進帳百萬，成功為自己及公司「紓困」。

而她也非常努力「玩遊戲」，平均一天玩兩小時，把實況平台的梗圖、學術用語摸得滾瓜爛熟，並且應用在即時跟觀眾互動；她謙稱自己還是「電玩菜鳥」：「最近參加了《傳說對決》官方舉辦的賽事，在線上跟許多職業選手甚至還有世界冠軍一起打，結果發現自己的實力根本差太遠，被『電』慘外還被當作弱點針對，實在是隔行如隔山，不過我還是不會放棄我的電競夢的！」

不過也隨著打遊戲的時間增多，最近天天盯著手機及電腦螢幕看，李芷婷近視加深，而且眼睛容易疲勞常常流眼淚，她笑說：「算是間接職業傷害啦！覺得要買葉黃素來補充！」

在《集合!我們傳說對決》MV，李芷婷首次嘗試一人分飾藝人跟工讀生兩角，她自己當造型師，在飾演工讀生這個角色時帶起大眼鏡扮成漫畫人物「丁小雨」；被問到自己的打工經驗？她表示：「之前有在知名連鎖壽司店打工過，學到很多包壽司的技巧，還有上菜時的壓力，也因為這個打工磨練，讓我訓練出之後在舞台上要處變不驚的能力，其實蠻受用的！」

她也笑說：「我原本寄望在壽司店內能遇到藝人級的客人，但由於自己都在內場上班，所以根本沒有機會遇到客人！所以沒有遇過藝人！有時打工比較累的時候，就會幻想天王級的偶像像是王陽明、潘瑋柏來店裡吃飯，這樣工作效率就會突然變快！」