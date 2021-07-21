《美聯社》20日引述一份針對南亞諸國因新冠病毒造成損失的研究報告，報告指出雖然印度官方公布疫情死亡人數已逾41萬，但缺乏醫療體系崩潰時的死亡人數、統計法的不精確、城鄉流行病差距與自滿情緒等因素，印度真實死亡人數恐怕為官方數字的10倍，讓該國正經歷近代印度史上最慘的人類悲劇。

報導指出，雖然多數專家都認為，印度官方公布的死亡人數414000人其實被大大的低估；但政府堅稱這些都是誇大且誤導性的質疑。

根據華府智庫「全球發展中心」（Center for Global Development）與哈佛大學組成的研究團隊，在2020年1月至2021年6月期間，官方紀錄的死亡人數跟實際死亡人數之間的落差約為300萬至470萬人。儘管精確的數字難以掌握，但實際死亡人數一定比官方統要大上許多。

報告分析，印度在統計時漏掉了醫療體系瀕臨崩潰下或醫療服務中斷時發生的死亡事件，特別是先前毀滅性疫情爆炸時期的死亡人數。

報告中研究各種死因，並與前幾年的死亡率進行比對，故研究結果較為精確；相較之下，印度政府用三種方式統計因新冠病毒而死的人數，如記錄7個邦的出生與死亡人數民事登記系統數據，但每種都有其缺陷。

研究人員還警告，印度7個邦的病毒流行趨勢與新冠死亡人數不能代表整個印度；因為，病毒在城市比在鄉村更容易傳播，且印度各地的醫療保健質量差距甚大。

報告稱「真正死亡人數可能是數百萬而非數十萬，整個疫情可說是印度自獨立與分裂以來，最嚴重的人間悲劇」。1947年，英國統治下的印度解體並與巴基斯坦分治，當時因印度教徒與穆斯林信眾互相殘殺，導致100多萬人死亡。

當然，其他國家也可能低估大流行的死亡人數；但印度的數字落差會更明顯。畢竟，該國14億人口位居全球第二，且大流行之前的死亡人數未必全都紀錄在案。

該報告還提到，在2020年第一次大流行期間，印度就有近200萬人死亡。沒有確實掌握疫情規模很可能是2021年疫情爆炸的原因之一，其產生一種集體自滿的情緒。

事實上，過去幾個月以來，印度部分幫陸續發現數千例之前沒有報導出的確診案例，以及新增死亡人數，更讓人擔心有更多死亡黑數。

印度南部韋洛爾（Vellore）基督教醫學院（Christian Medical College）病毒學家約翰博士(Christian Medical College)認為，新冠肺炎對印度的準備不足的衛生系統產生破壞性影響，特別是嚴重低估死亡人數。

巴納吉（Murad Banaji）認為，近來數字反映出政府低估死亡人數。新數據還表明，病毒不只在城市中流行，村莊也受到嚴重影響。「我們該問的是，其中一些死亡是否可避免」。