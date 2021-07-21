桃園市日前宣布疫苗接種全採預約制，有桃園區里長抱怨，自第2輪預約接種不再發通知單後，因多數65歲以上長輩不善使用網路進行預約，里長需挨家挨戶教長輩預約，電話也接不完，導致基層疲憊不堪，衛生局表示，將設櫃台協助預約。
疫苗預約接種桃園全面上路，但有桃園區里長抱怨，自第2輪預約接種不再發通知單後，因多數65歲以上長輩不善使用網路進行預約，里長需挨家挨戶教長輩預約，電話也接不完，導致許多基層疲憊不堪，對此衛生局表示，20日市政會議中桃園市長鄭文燦已指示相關局處增設預約服務中心，協助民眾預約。
衛生局表示，有許多民眾都在搶預約，並指出目前民眾除可透過疫苗預約平台進行預約外，亦可透過合約藥局、超商等進行預約，並進一步指出，鄭文燦市長已於20日指示民政局以及相關單位增設預約服務中心，將有專人協助民眾進行網路上的疫苗預約，供有需求的民眾前往進行預約，提高疫苗預約效率。
民政局指出，目前預計將在桃園市各區公所、衛生所、地政事務所、地方稅務局、戶政事務所以及家庭服務中心等地設預約服務中心，並由各單位提供人力協助民眾直接在現場以電腦進行預約，此外，鄭文燦也在21日市政會議中進一步指示，市府各單位都可以考慮增設預約服務中心。
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