62歲資深媒體人沈春華曾是中視當家主播，她前陣子上網預約AZ疫苗，3天前已完成第一劑施打，透露身體出現4種副作用，還好有遵照醫護人員的建議，不舒服的感受逐漸退去。

沈春華今（21日）中午在臉書粉專表示接種完AZ疫苗18小時後，出現微頭暈、身體痠痛及微發燙，不過量完體溫只有36.6度；「最讓我不喜歡的是全身有些懶洋洋，做事提不起勁，感覺不舒服」。她頓時恍然大悟，大呼難怪醫生要事前問診確認身體狀況才能注射，更說副作用強烈會有點心理壓力，必須密切注意身體變化。

事隔一天，沈春華表示今天醒來後，副作用緩解相當多，只有肩頸有點緊繃，可能是自己太過擔心的緣故。同時，她分享舒緩不適症狀的方法，「我遵循醫護叮囑，多喝水、多休息、吃清淡但營養，看來副作用可以輕鬆過關」，並笑說打AZ的不適感會隨著年紀大呈反比，忍不住開自己玩笑。最後，沈春華向所有醫護人員、清消人員、警察及志工老師道謝，感恩他們辛苦的付出。

有網友在留言處分享自己今早剛打完AZ，「不知道是心裏作祟還是怎樣走路有點輕飄飄！」沈春華親自關心：「那妳就不要一直走，盡量坐著，應該是有一點點頭暈才會產生走路輕飄飄的感覺。」另名網友笑說自己打完的症狀跟主播差不多，沈春華妙回：「所以年紀大也是有好處的！」正面的思考讓網友莞爾。

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