苗栗鯉魚潭水庫21日水位已達297．27公尺，離滿水位剩不到3米。（謝明俊攝）

苗栗鯉魚潭水庫21日水位已達297．27公尺，離滿水位剩不到3米。（謝明俊攝）

苗栗鯉魚潭水庫21日水位已達297．27公尺，距鋸齒壩滿水位剩不到3米。（謝明俊攝）

苗栗鯉魚潭水庫21日水位已達9成，風光明媚的山水畫面重現。（謝明俊攝）

苗栗鯉魚潭水庫21日上午開始2期稻作供灌排水，位在水庫下游鯉魚潭村內水田也開始整地。（謝明俊攝）

苗栗鯉魚潭水庫21日上午開始2期稻作供灌排水

苗栗鯉魚潭水庫21日上午進行2期稻作供灌排水，許久未見的排水畫面重現

烟花颱風接近台灣，預料可能帶給台灣相當雨量，已近1年未排水的苗栗鯉魚潭水庫，21日上午開始2期稻作供灌放水，目前水庫蓄水量已達9成，離滿水位僅剩2公尺多。至於苗栗永和山水庫目前蓄水量也達7成，蓄水量超過2千萬噸，未來水位有機會持續上升，足供頭份竹南半年用水無虞。

據悉，苗栗三義鯉魚潭水庫屬於離槽式水庫，主要集水區是大安溪上游，將水攔集在大安溪士林壩，透過越域引水隧道，供給卓蘭水力發電廠發電後，尾水再排進水庫，供應北台中及苗栗南部區域民生、工業及農業用水。水庫並無閘門，採取滿水位自然溢流方式洩洪，壩頭外另設1個排水渠道，專供農灌用水以及調節性洩洪排水之用。

鯉魚潭水集水區及庫區周邊鄉鎮，從去年6月以後降雨量不佳，水庫蓄水量持續下降，為了管控民生及工業用水，去年下半度就嚴格管控農灌用水，至21日止，已近1年不曾供灌排水，尤其今年5月29日，水位一度達到歷史低點，僅剩245公尺，蓄水率不到1％，供給淨水場用水險些要靠抽水維持。

從5月底連續幾場梅雨鋒面帶來豐沛進水，接下來，7月分水庫上游集水區經常午後雷陣雨持續補充進水，1個半月下來，讓水庫水位已接近滿水位的297.27公尺，只差2.7公尺就要開始滿水溢流了，總蓄水量來到1億零2百多噸。

由於烟花颱風即將來襲，預估將帶來不少的雨量，因此，水利署中水局通令鯉魚潭水庫管理局，從21日上午開始進行2期稻作供灌排水，排水量約為5／CMS，雖離調節性排水規模甚遠，但許久不見的排水射出形成一道白練的畫面再現，吸引路過民眾駐足觀賞。

至於供應頭份竹南民生及工業用水的永和山水庫，受限於田美堰輸水渠道供水能量，水位上升迅速緩慢，每天進水從42萬噸至最高56萬噸不等，目前蓄水率已達70％，蓄水量也突破2千萬噸，加上未來颱風可能帶來的雨量，有望再向上提升，供應頭份竹南等地半年用水無虞。