諸事不順體虛卡到陰？ 命理師曝一招淨身趕走壞磁場

在民俗信仰中，若突然覺得諸事不順，甚至身體莫名出現不適，很有可能就是受到靈界的影響。命理師林霖接受《中時新聞網》專訪時提到，有不少民眾會向她求助表示自己好像「卡到陰」，待在房內也時常覺得冷颼颼。林霖分享古法「化解煞氣結界法」，就可以改善身體不適，穩定居家和自身磁場。

命理師林霖表示，到醫院、墓地或不小心到了不乾淨的地方，很容易受到好兄弟的干擾。(攝影/吳振煌)

林霖表示，到醫院、墓地或不小心到了不乾淨的地方，很容易受到好兄弟的干擾，此時就可以用化解煞氣結界法，淨化居家環境穩定自身陽氣。化煞需準備的用具有粗鹽、一碗陰陽水，和約可裝30克粗鹽的容器數個。

她詳細解釋，鹽巴必須是未經提煉的粗鹽，不可使用食鹽，因精緻化的過程會破壞鹽巴的能量，可到南北雜貨店購買。而陰陽水則是一比一的熱水混冷水，在傳統術道中有驅邪避魔的效果。步驟為將30克鹽水倒入陰陽水中待鹽巴溶化，再到屋內每個角落請好兄弟們暫時離開，不可用驅離的方式，恐會有反效果。完成後就可將水用彈指的方式噴灑在屋內四周，從東北方鬼門的方向開始，順時鐘完整的噴灑屋內一圈，不可有空隙噴灑位置一定要重疊，繞完一圈回到東北方並超過起始點，方可完成畫結界。

最後再把粗鹽裝到盒子裡，擺放在居家入口處，屋內四個角落，所有的浴室以及家中後門，就完成化解煞氣結界法，約一個月做一次即可。另外，林霖也指出，平時若是突然很不舒服，也可以將食鹽加入陰陽水中，從頭往下淋，或是用毛巾拭擦，也能趕走不好的氣場，讓身體恢復朝氣。

(攝影/吳振煌 剪輯/吳怡屏)