烟花颱風即將來襲，基隆市長林右昌開出第一槍宣布，23及24日接種作業將暫停，和中央流行疫情指揮中心不同調，對此指揮官陳時中表示，目前決定是以停班停課為標準，「有這麼早就宣布停課停班嗎？」

陳時中表示，我們的規定，那天講得很清楚，要達到停班停課標準；如果因為颱風天候得關係而停止施打，下一輪會排進優先接種。

對於基隆市提前宣布停打疫苗2天，副指揮官陳宗彥緩頰，由於颱風路徑以北台灣為主，可能基隆市是評估這樣的狀況。