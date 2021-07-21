基隆市因應颱風停打疫苗兩日 陳時中：這麼早停班停課？ 15:332021/07/21 中時 王家瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市率先公布23、24日停打疫苗，對此陳時中表示，一切遵照停班停課標準決定。（圖／示意圖，報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烟花颱風即將來襲，基隆市長林右昌開出第一槍宣布，23及24日接種作業將暫停，和中央流行疫情指揮中心不同調，對此指揮官陳時中表示，目前決定是以停班停課為標準，「有這麼早就宣布停課停班嗎？」 陳時中表示，我們的規定，那天講得很清楚，要達到停班停課標準；如果因為颱風天候得關係而停止施打，下一輪會排進優先接種。 對於基隆市提前宣布停打疫苗2天，副指揮官陳宗彥緩頰，由於颱風路徑以北台灣為主，可能基隆市是評估這樣的狀況。 暴雨千年一遇鄭州成水城 地鐵淹水及肩12死5傷 全線停運 三級警戒降級倒數 陳時中：這兩天公布管理措施 #陳時中 #基隆市 #打疫苗 #停班停課 #宣布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 菲律賓、烏克蘭奧運選手 全打科興疫苗 04:102021/07/21 產業財經 董事長吉董曝心聲「我想打高端」 打AZ疫苗發燒40小時 14:022021/07/21 娛樂 告發讓衛福部心灰意冷？江啟臣批陳時中心機重 09:492021/07/21 政治 1500萬劑BNT到手 陳時中曝施打規劃 14:212021/07/21 生活 烟花撲台疫苗恐停打 盧秀燕：不會勉強接種 11:152021/07/21 生活 在台陸生不能打疫苗 江啟臣：根本問題是疫苗不夠 12:532021/07/21 政治 因應預約打第3期疫苗人數多 嘉義縣將開118服務場次待命 12:022021/07/21 生活 台中增7條小黃公車路線 隨招隨停 04:102021/07/21 地方新聞 高端EUA審查會議紀錄將公開？陳時中這樣說 14:342021/07/21 生活 人妻突收疫苗通知簡訊嗨喊「比婆婆早打」 真相曝光秒崩潰 09:302021/07/21 生活 學者舉5份國際研究 疫苗混打有較高抗體保護力 14:072021/07/21 健康 生活熱門新聞 烟花颱風路徑又變了！暴風圈超大 今晚起雨彈狂轟北北基 - 生活 男打莫德納後連吞2顆止痛藥無效崩潰 網一看急勸：這款不要吃 - 生活 桃園增5確診 足跡包括台茂、特力屋及全聯 - 生活 桃園文化局爆確診？公告全面閉館至25日 - 生活 2市長表態把第二劑留給高端 指揮中心：恐怕很難 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。