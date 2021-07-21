交通部台鐵局新購的EMU3000新城際列車，今日在日立製作所的安排下舉行「安全祈願」儀式，由1425年歷史的降松神社祭司主持，台鐵局官員則透過直播參與儀式。台鐵表示，新列車預計本月底抵台，若順利通過測試，最快今年底前可以上線營運。

台鐵訂購的50列EMU3000，預計今年交車7列共84輛、2022年交車15列共180輛、2023年交車16列共192輛，2024年將最後12列共144輛交付完畢。日立製作所特地在山口縣下松市笠戶事業所，為台鐵新購的第1列EMU3000新城際列車，舉行出廠啟運前的「安全祈願」儀式。

日立製作所邀請下松市有著1425年歷史的降松神社祭司主持儀式，台鐵局副局長馮輝昇以及日立製作所鐵道事業群車輛系統本部渡辺誠本部長等人，透過直播隔空觀禮。

馮輝昇表示，感謝日立製作所為新城際列車舉辦別具意義的安全祈願儀式，近年來台灣與日本互動密切，尤其在發生天然災難或事故時，經常主動關心與互助扶持，再再顯示台日友好的關係。

日立製作所鐵道事業群車輛系統本部部長渡辺誠本說，EMU3000是日立製作所繼DMU2900、3000型及TEMU1000型之後，另一跨世代的全新設計，具備各方面的週嚴考量與設計，有信心可順利完成台鐵及第三方驗證與認證的各項嚴格測試。