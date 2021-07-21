與幼兒教育始於了解，進而結下不解之緣，只因為「愛」。樹德科大兒童與家庭服務研究所校友洪麗敏獲高雄市教育局頒發「110年度績優教保服務機構及優良教保服務人員」之優良教師，消息傳回母校，師長與學弟妹皆感與有榮焉。

洪麗敏目前任教於前鎮區瑞豐國民小學附設幼兒園。她在大學時代主修幼兒教育，與幼兒教育結緣，至今已經歷27年。她之後考進樹德科大兒家所，去年6月取得碩士學位，品學兼優。

洪麗敏自嘲，她從幼兒教育的門外漢，到校園學習幼兒相關課程後而愛上兒教育，因此努力取得合格教師資格，前往私立幼兒園任教。在幼兒教育領域，洪麗敏可說是一位在基層走透透的園丁。

她在私立幼兒園教學十餘年後，有感於幼教環境的大幅改變，多以坊間教材為主並進行分科教學，因此想著踏入不同幼教環境的公立幼兒園。初接觸的公立幼兒園是在五權國小附幼擔任特教助理員，主要陪伴多重障礙的小朋友，協助其如廁、安撫情緒及自理能力的學習，這是一種前所未有的經驗，也讓洪麗敏對特殊生有了進一步的認識與了解。

洪麗敏也曾經被分發至高雄市桃源區樟山國小附幼，與布農族的孩子有了接觸。面對不同風情文化的教學環境，洪麗敏體驗到教育對偏鄉孩子的重要，之後回到市區任教，更有經驗面對孩子。

她表示，每天在幼兒園的生活及教學、或進修，都是身為一位幼教老師的分內之事，從沒想過自己有甚麼特別之處，感謝教育局對她的支持與鼓勵。