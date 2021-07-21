新北市鶯歌區鶯桃路每逢大雨都會出現積水問題，而鶯桃路365巷卻長年出現電線桿插進排水溝的問題，間接影響排水，形成排水溝和電線桿共構的畫面，市議員蘇泓欽表示，電線桿阻路問題5月已會勘，台電承諾移除，如今已進入颱風季，盼加速施工。

蘇泓欽表示，鶯桃路365巷、413巷因為台電、中華電信線路阻礙側溝排水，常有積水問題，先前雖有進行抽水井工程，但效果不是很好，5月多到現場會勘才發現有電線桿插進排水溝的問題。

蘇泓欽說，當時養工處推估為過去路幅寬度不夠，才會形成電線桿插進水溝的狀況，而這種狀況確實會影響到排水水流，雖然巷道狹小遷移難度高，但台電也承諾要入場施工移除，現在已遇7、8月颱風季，中颱烟花已快登陸，希望加速工程進度。

鶯歌區公所表示，鶯桃路365巷有3支電線桿插進排水溝的狀況，由於工程仍在進行，因應颱風來襲，已加強周邊側溝的清淤，避免積水事情再發生，另外鶯桃路電纜地下化，台電和市府也已決議，將待年底施工。

養工處表示，鶯桃路365巷電桿移除工程，其中一支電桿移設位置遇到管線問題，因此目前仍在重新設計階段，市府和台電都積極尋找新處遷移，盼在9月前完成施工。