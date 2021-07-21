國產高端疫苗日前通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA）專家審查會議，卻引發質疑聲浪，前衛生署長楊志良則直言，高端根本沒有通過EUA的必要，且甚至決定7月31日和8月31日就要開始施打，這就是「陽謀」。

楊志良今（21）日接受廣播節目「POP撞新聞」專訪時表示，扣掉青少年，整個台灣起碼要4000萬劑的疫苗，現在只打了500萬劑，高端一天的生產量只有9萬劑，這樣要打到哪一年？且台積電、永齡、慈濟共採購1500萬劑BNT疫苗，政府卻說7月31日、8月31日要施打高端，他認為，目的就是要搶在BNT進來之前，這就是「陽謀」。

「我用小人之心度君子之腹」，楊志良說，這個蔡政府從去年東洋要購買BNT開始，就是不要台灣有國際合法、合格的疫苗進來，並痛批「蔡英文就是一個爛總統」，何況如果打高端出了狀況，誰負責？既然通過了EUA，那政府就要負責。他認為，「這整個很荒謬」，且高端不是專門生產疫苗的公司。

高端疫苗日前通過衛福部食藥署「緊急使用授權」（EUA）專家審查會議。（圖／翻攝自高端臉書）

主持人黃暐瀚則在臉書指出，台灣現在有AZ、莫德納，並非「沒有疫苗」，也不是處於大量感染、必須緊急使用疫苗救命的狀態，去年國際各大藥廠集財力、智力，壓縮時間努力研發出「新冠疫苗」，是為了對付這個突如其來的疾病，因為做得又快又急，沒有長期的施打後臨床觀察，所以得有「EUA」。

姑且不論高端EUA的過程是否公開透明，黃暐瀚認為，高端想成為可用疫苗，至少應該要依照國際標準，做完三期的期中臨床試驗後，才能進到討論是否給予EUA的階段；而世界跟台灣現在已經有新冠疫苗，再要求高端跟聯亞的受試者，繼續等待11月的解盲結果，卻不去打疫苗，這個要求等同是犧牲這7千多位受試者的醫療人權。

此外，國民黨立院黨團昨也開記者會批高端黑箱，並公布一份由食藥署流出的資料，指高端在未完成2期期中報告、未提出EUA申請的狀況下，早在6月4日就開始生產9萬劑疫苗；國民黨也質疑食藥署，為何還未召開專家會議、高端期中報告都還沒做出，卻已排定7月31日和8月31日要提供200萬劑高端疫苗供國人施打？

指揮官陳時中則在19日表示，高端疫苗最快8月中就能少量供貨施打，但是否能夠納入國內公費疫苗接種，須經「傳染病防治諮詢會預防接種組」（ACIP）開會討論。