太平洋崇光百貨（SOGO）今召開股東會，會中通過去年財報，全年營收418.4億元、稅前淨利年成長27.7％，將發放每股現金股息1.1元，較上年0.2元大幅成長5倍。

不過，今年5月本土疫情爆發，業績恐無法如預期成長；SOGO董事長黃晴雯表示，由於國人無法出國，消費仍留在國內，將加速數位轉型腳步，擴大數位行銷、虛實整合，來降低疫情衝擊，迎接未來市場的挑戰。

經濟微解封，黃晴雯仍進一步指出，新冠疫情陰影仍在，SOGO在營業上仍將積極投入在賣場環境改善，導入新商品，除提升服務、擴大數位行銷等經營上，也將執行「第一大店」策略，打造復興店為北部單店業績最高的店，忠孝店為創造特色親合性強的大店。

去年在疫情衝擊下，百貨業前2季皆是負成長，WHF在家工作型態使得宅經濟蓬勃發展，家電、3C產品、按摩椅、保養、化粧品需求量增，雖然男女裝銷售平均下降1成，但精品類因無法出國消費而逆勢成長12％。