【愛傳媒楊秉儒評論】「花蓮這一帶有很多山地同胞，像阿美族，他們的文化本來很落後，可是由於政府的輔導，現在他們的生活、教育都有很大的進步了。我希望不久以後，他們能和平地人一樣。」

「山地同胞」？「他們的文化本來很落後」？不要說拉娃谷幸、Abao阿爆看了會生氣，連我這個從漳州渡海來台的福建人，看得拳頭都硬了。

這是「童心幼教文化 」2008出版的《小學生作文指導》，雖然不是國家審定教材，只是學校讓學生帶回家作為「課外讀物」的補充教材；而且，這與何年出版、由哪個政黨主政時期出版，也沒有太深的關聯性，因為13年來，歷經政黨輪替，這些「課外讀物」還是出現在很多公共圖書館等公共閱覽空間裡，供民眾借閱瀏覽。

伍麗華立委說得沒錯，不論教科書、教材、補充讀物、課後習作，它都是一種媒體運用形式；教育人員、建築、 生活常規、標語圖像、圖書館館藏，更是「再現」社會文化和知識的管道和工具。

學校作為一種正式的社會化機構，課程教學往往被視為具有權威性和正當性，教科書的內容被奉為「正確知識」，一旦傳達錯誤、偏差、不完整的訊息？一旦隱藏某一族群的興趣和利益？一旦以合法化知識的包裝傳遞某一族群的文化霸權？學生長時間浸潤其中，是一種很可怕的認知作戰。

長期以來，國家主流教材對於原住民各族群文化的美好、才智貢獻疏而不見，新聞媒體也都共同缺席，加上教師如果缺乏多元文化素養，更容易加深學生對原住民的負面印象。

我實在不知道我們有什麼資格說這些臺灣原住民的文化很落後，三百多年前，我們的老祖宗來到臺灣這片土地上，還有吃原住民的人肉和內臟（番下水），並將吃剩的人骨，熬製成藥膏（番膏）的風氣，這風氣在當時的台灣相當難以禁止。

胡傳（字鐵花，胡適的父親）曾任台東直隸州知州（現花東地區，清領區域的最高官員，正五品），其所撰《臺灣日記與稟啟》一文中有記載相關事蹟：「民殺番，即屠而賣其肉，每肉一兩值錢二十文，買者爭先恐後，頃刻而盡。煎熬其骨為膏，謂之『番膏』，價極貴。」這種風氣，歷經「明鄭時期」、「清治時期」，一直到「日據時期」都還有所耳聞！我們的祖宗連人肉都吃了，憑什麼說別人的文化落後？人民之心，這是天方夜譚吧？

作者為資深媒體人

照片為拉娃谷幸臉書截圖

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