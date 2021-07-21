金剛二寶命名活動，限定好禮！

【旅遊經 編輯部報導】

臺北市立動物園金剛家族的二寶出生將滿兩個月，寶寶命名活動在今(21)日正式開跑，候選名字分別是Ringo與Kijani。民眾只要至Facebook Taipei Zoo臺北市立動物園粉絲頁活動貼文下按「讚」或「愛心」即是參與投票，而「讚」為(Ringo)」；「愛心」為(Kijani)，投票結果將在7/27的直播中公布，而留下祝福還有機會參與抽獎。

荷蘭在臺辦事處（左上）、波蘭臺北辦事處（右上）、新光人壽慈善基金會（右下）

而長期關心瀕危物種金剛猩猩保育的合作單位--荷蘭在臺辦事處、波蘭臺北辦事處與新光人壽慈善基金會，也紛紛為金剛寶寶獻上祝福，並邀請大家一起選出最適合金剛寶寶的名字。

金剛二寶命名活動，限定好禮

爸爸：如果票選結果是「Ringo」，是不是會有很多蘋果可以吃？媽媽：昏！

「Iriki」的寶寶在6/24透過直播揭幕，公布性別為雄性，溫柔的媽媽「Iriki」每天都把寶寶穩穩地抱在懷裡，將寶寶照顧得妥妥當當。這次對於金剛家族二寶的兩個候選名「Ringo」與「Kijani」，「Ringo」由波蘭臺北辦事處提出，是為了雄性金剛特意挑選的名字，原意是一種波蘭傳統遊戲，有著可愛好玩、團結合作的意涵；諧音與臺語的「蘋果」相似。蘋果自12世紀波蘭便栽培，品種繁多，是波蘭人最喜歡的水果 之一。在波蘭代表健康，生命力及長壽的象徵，而在臺灣，蘋果有平安的意味。希望波蘭蘋果能為金剛猩猩及臺灣賜福，平安長壽順利。

「Kijani」則由園內照顧金剛猩猩的保育員所提名，按照動物園命名習慣，名字開頭的Ki為延續媽媽名字「Iriki」最後一字；這個名字是綠色的意思，在臺灣疫情嚴峻之際出生的寶寶，希望藉由綠色這個名字帶出和平的意涵，同時也期望金剛猩猩野外族群、生活環境與生態系能永續發展。

線上命名票選活動即日起開跑，於動物園Facebook粉絲專頁貼文按「讚(Ringo)」或是「愛心(Kijani)」即可完成投票，留下祝福還有機會參加抽獎。投票結果將於7/27的直播中揭曉，直播當天還有抽獎環節，幸運兒將有機會獲限定好禮，觀看者越多獎品越大。相關訊息可至動物園Facebook粉絲專頁查詢。圖片：台北市立動物園提供