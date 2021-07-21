【愛傳媒藺奕專欄】年輕人私下抱怨現在女人太拜金，覺得當男人真委屈。委屈？你有世界球后戴資穎搭經濟艙委屈？還是你也覺得她想搭商務艙就是拜金、女人是不是搭貨機才不拜金？

去！網路上有一些惡整拜金女的影片，深深打動一大群深宅的心，但男孩們，你們一定要明白一個道理，在物質上没有要求的女生，在感情上一定要的比别人更多，你得至少有一樣。

今日台灣，適婚年齡的女孩，其父母多數得到台灣經濟奇蹟的餘蔭，就算現在的環境不若以前富裕，但爛船都有三根釘、瘦死的駱駝比馬大，這些女孩幸福的童年、豐富的愛和旅遊史，是無法被任意抹除和偽造，是你隱形的敵人，你永遠不知道，這些會在何時對你發動攻勢。

提問的年輕男孩在五百大工作，有穩定的收入，雖然沒出過國還揹學貸，但你並非手無寸鐵。哥教你一招，保證讓你那愛追韓劇的女友，開心改口整天喊你歐巴或阿不幾。

比如你喜歡的女孩從小跟外婆住在一起，就是關鍵的線索，如果對外婆殷勤一點，讓外婆喜歡你，擁有一位外婆等於擁有一支軍隊，因為外婆通常是女孩最後的堡壘，也是女孩無助時唯一的特權，所有女孩都知道：不管在什麽情况下，都有人站在妳這邊，即使是妳的錯，事實上，特别是妳真的錯的時候。

抱怨拜金女抱怨主管抱怨錢不夠抱怨一切，都無濟於事，這世界本來就不公平，你眼睛看到的海平面有平嗎？地平線有平嗎？唯一公平的是一種樂器叫「鼓」，因為全世紀百分之九十九的鼓，比女人A罩杯的胸還平。

如果一想到工作就全身發懶發痠，但翻那些大咪咪女孩的臉書和IG，就算前幾年的你也一直看。你以為泳裝那兩片布很便宜嗎？你知道全球最貴的泳裝要兩億嗎？有次某個五星飯店把我老婆的La Perla泳裝洗壞了，還賠了一百歐！

有人說，網上全是痴情種，現實全是負心漢。在這個笑貧不笑娼的時代，別把女人當路邊免費的奉茶，你又不是伯朗大道的金城武樹。

2014，釣魚臺賓館，北京。受邀參加國際投資論壇，遇見許多全身名牌的年輕女孩，她們聽巴哈、寫宋詞、喝水仙，人家荔枝是吃仙進奉，跟人家辯玉荷苞更厲害、只是凸顯你的膚淺。

仙進奉是遲摘的荔枝、貴腐酒是用遲摘的葡萄，你聊貴腐酒才是棋逢敵手，人家女孩的眼睛才會馬上亮起來，面對拜金女，你得充實自己、不是去詆毀她。

作者為文學奬得主

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