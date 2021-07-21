近期有外送員參與高端疫苗臨床試驗，卻在得知自己是安慰劑組後，想去打公費疫苗遭拒。中央流行疫情指揮中心今天指出，由於高端疫苗已通過食藥署審查，不建議疫苗組人員再去接種其他廠牌的疫苗，但若是安慰劑組的人員，將來要接種公費疫苗則不受限。

指揮中心發言人莊人祥表示，民眾如果參與國產疫苗臨床試驗，最後卻被告知為安慰劑組，可向原臨床實驗機構申請受試者證明，並依該證明預約接種公費疫苗，不過像是高端疫苗目前也在進行延伸性試驗，積極邀請施打安慰劑的民眾重新接種正式疫苗。

莊人祥指出，就他最新了解，該名安慰劑組的外送員日前已經取得實驗室證明，並已完成公費疫苗接種，不過專家諮詢小組召集人張上淳也提醒，不是參與臨床試驗的安慰劑組人員都能優先接種公費疫苗，還是要依照優先類別排序，並上公費疫苗接種意願平台登記。

若是兩劑都接種高端疫苗的疫苗組成員，是否還有必要接種公費疫苗？莊人祥表示，由於高端疫苗日前已通過食藥署審核，因此沒有必要再進行接種，指揮中心也不建議民眾自行再去預約公費疫苗當作第三劑。