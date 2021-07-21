鳳山溪在竹北義民橋以下的河床，雜草雜木成「森林」。（羅浚濱攝）

新竹縣鳳山溪在新埔褒忠橋到竹北義民橋之間約3公里的河床，長滿雜樹雜草成「森林」，只剩一小條河道，中度颱風「烟花」過境，讓當地居民擔心又發生淹水災情，二河局長楊人傑指會準備抽水機應變，看狀況做調整。

二河局2012年在鳳山溪以破堤方式進行犁頭山二號堤防工程，8月蘇拉颱風過境，並未做好回填防護措施，湍急洪水從破堤處灌入造成潰堤，導致新埔文山里和竹北泰和里的上百戶民宅及科技廠淹水，2百多部 轎車泡水的災情，但當時二河局長劉駿明否認是工程肇禍，堅稱水患是舊堤潰堤，與二河局無關！

多年來，這段鳳山溪河床不斷增高，並且長滿雜草雜樹猶如森林，只剩小小的河道流水，每到颱風過境，居民都很擔心洪水一旦溢堤，又造成淹水災情，希望能夠辦理疏濬工程，讓水流暢通，也能確保橋梁安全。

泰和里長羅敏功表示，從義民橋以下的鳳山溪河床也是一片「森林」，去年曾請立委林思銘的助理共同會勘，希望把河床內的雜木清除，當時二河局稱今年會清除，但到目前也沒有下文。

縣府工務處長林鶴斯指出，二河局曾評估鳳山溪該段河床，認為並沒有立即危險。二局長楊人傑表示，鳳山溪目前沒有計畫做疏濬，河床內會阻礙洪通的雜木，將會辦理疏理計畫。

楊人傑說，該局因應「烟花」颱風防災，已進行整體巡查，將滯洪池排空增加容量，新竹 地區的滯洪池分別在新竹市何姓溪和竹北市溝貝，目前已完成整備，鳳山溪會準備移動抽水機，有5台是6英寸和2台12英寸，會視狀況隨時調整因應。