高端疫苗解盲前，吳男在臉書社團「股票投資【唯我獨尊】」發文，指稱「八大公股銀行買高端、龍巖？這個民進黨政府到底可以多腐敗」及「為什麼動用八大公股銀行買高端跟龍巖？民進黨真的很扯！」，金管會還為此發新聞稿澄清，並指控吳男行為觸法，但鳳山簡易庭法官認為，吳男已盡到能力所及的查證義務，且發文並未影響公共安寧或造成社會恐慌，因此判決不罰。

判決指出，吳男6月1日以手機登入暱稱「蔡保國」的臉書帳號，並以公開方式在「股票投資【唯我獨尊】」分享他透過股票公開資訊查詢到的八大公股行庫買超排行榜，並發表「為什麼動用八大公股銀行買高端跟龍巖？民進黨真的很扯！」、「八大公股銀行買高端、龍巖？這個民進黨政府到底可以多腐敗？」等文章。

吳男的貼文也讓財政部、金管會等相關單位大動作發新聞澄清，公股金融事業均未持有高端疫苗股票，且公股券商辦理經紀業務是受理客戶委託及代理下單買入，屬客戶交易行為，非屬公股金融事業投資。雖然吳男在發文隔天就刪除貼文，但仍被警方依社會秩序維護法移送，可處拘役3天或最重3萬元以下罰鍰。

吳男喊冤，他並不是沒有查證，只是只能透過股票公開資訊查詢到八大公股行庫買超排行榜得到相關資訊，且當天新聞也有報導八大公股買超6755萬元，再加上去查證的資訊顯示八大公股行庫確實有買超高端與龍巖，若財政部都沒有出來解釋，一般民眾也不會知道，而且他在得到財政部澄清新聞後也刪文，不屬於造謠。

法官認為，吳男並非新聞媒體從業人員或銀行券商等內部人員，查證能力有限，他藉由網路檢索查得上開資訊內容，已足夠使一般人產生相當的判斷與認定，所以認定吳男已盡查證義務，且公股金融事業自身有無購買特定公司股票，是可受公評之事，再加上吳男的發文並未造成社會恐慌或影響公共安寧，因此判決不罰，全案仍可上訴。