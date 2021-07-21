這次東京奧運在水上競技項目還有一項特別的比賽，那就是水球，男子水球在1900年巴黎奧運會上加入正式的競賽項目，也因此成為奧運會史上歷史最悠久團體運動項目之一，直到2000年雪梨奧運，才另外將女子項目納入比賽項目。

而水球項目每隊可派出7名選手出場，選手們會像類似足球賽方式在水池中進行傳接球，比賽分為四節，一節為八分鐘，雙方各會有一個球門，將球攻入對方的球門即可獲得分數，而除了守門員之外，其他選手都只能用單手觸球。

水球是一項非常消耗體力的運動，因為選手得在水池內不斷來回移動，也會有些許的肢體接觸，不管是在進攻或防守方面，但選手間可以無限次換人，來節省體能的消耗，這也是此項運動特別之處。

水球運動起源於英國，所以歐洲選手在此項目表現傑出，不過隨著此項運動的推廣，美國及澳洲也漸漸成為這項比賽的新興國家。本次東京奧運分為男子和女子組，7月24日比賽將展開，首場比賽由B組的日本對抗美國、大陸對決俄國，A組則由加拿大對澳洲、南非對西班牙。