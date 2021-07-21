林姓男子網購防護衣，認為品質不好，留言批評賣家是「垃圾商家」，因而挨告。林男否認犯行，辯稱他是為了防止大眾利益受到傷害，但台北地院認為已逾越合理評論範疇，依公然侮辱判罰4000元，可易服勞役4天，可上訴。

檢方起訴指出，林男去年4月17日下單購買防護衣，收到商品後，因認為品質不佳，且不具有賣家聲稱的「隔離病菌」等效果，同月19日深夜在台北市大安區某防疫旅館上網，在賣家評價網頁中留言「垃圾商家」，涉犯公然侮辱。

北院審理時，林男辯稱他不是想侮辱賣家，而是在疫情嚴重的情形下，說出可受公評之事，他是為了防止大眾利益受到傷害。

法官勘驗林男的留言，在評論商品時寫下「薄的跟紙一樣，真的很離譜，很垃圾的東西，任何標識都沒有」，此部分言語雖然尖酸，仍是對商品品質做具體評價，仍在合理評論範疇。

不過，林男在評論完商品後，並未具體指出賣家的個人行為有什麼問題，不附任何理由，就針對賣家人格評論「垃圾商家」，這句話已逾越合理評論範疇。對此林男解釋，因為留言後賣家都不處理，才會罵人。

法官根據2人的對話紀錄，發現林男傳送「這種垃圾你也拿出來賣」、「這400多你拿去買藥吃」等侮辱訊息後，賣家不到半小時就回覆「你很誇張」、「有問題可以討論，你居然敢這樣公然罵人」，顯然與林男辯詞不符，又林男拒絕賠償1萬元和解，故依法判罰。