新北市土城區60歲楊姓婦人19日傳訊給友人，內容透露輕生念頭，向友人永別，友人緊急回電卻遲遲未獲回應，緊急報警求助，土城分局員警接獲報案後，一路調閱監視器畫面，發現楊婦獨自騎車前往深山，5名員警分頭在山區搜索，最終在一處廢棄登山口尋獲楊婦，發現她全身酒氣，便即時將她拉下山坡送醫。

土城分局指出，警方在19日13時許接獲來自苗栗的報案，民眾稱楊婦傳訊寫道「永別了」，不斷回撥卻也未收到回應，擔心對方想不開，警方獲報後，立即出動5名員警協尋，聯絡婦人家屬及消防單位，最後調閱監視器發現楊婦獨自騎車到土城青雲路山區。

警方翻山越嶺搜索後，終於在一處廢棄登山步道口發現楊婦騎乘的機車，並在山坡上找到楊婦，擔心刺激楊婦情緒，警方一邊安撫取得信任，趁對方不注意時，將她合力拉下山坡，而楊婦兒子也趕到現場，他稱楊婦近期心情低落，一不注意便發現母親失蹤了。

土城分局表示，由於婦人有自傷之虞，最後已送醫治療，期間員警也叮嚀楊婦兒子注意她的動向行蹤，以防再有類似情事發生。

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