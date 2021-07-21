資深藝人曹西平闖蕩演藝圈40年，累積一票死忠粉絲力挺，常在臉書細屬過往事蹟的他，卻被酸民嘲諷「好漢不提當年勇」，對此，他則是回嗆：「我愛說什麼是我的自由，不用你來給我糾正下指導棋」，引起網友熱議。

對於被酸民嗆「好漢不提當年勇，一直說以前的事情要幹什麼，可不可以說說未來」，曹西平表示第一個動作就是封鎖對方，接著強調這是自己的粉絲團，為何喜歡提當年勇不被允許，要說什麼是自己的自由，不需要任何人來糾正下指導棋，更怒嗆：「莫名其妙以為自己是誰？自己都沒有什麼成就的人，還來我這裡說三道四」。

曹西平表示不僅當年非常勇，就連現在也不例外，像是日前評論「兩顆高麗菜430元」一事，就上遍各大新聞版面，此外，超過六十多歲藝人，還能像他一樣活躍於綜藝節目的有幾位，強調自己在演藝圈事蹟非常多，也有專屬於自己的地位，除了呼籲酸民不用刻意來打擊他，更不忘感謝一路以來一直力挺他的粉絲。

對此，粉絲也紛紛留言為他打氣：「在自己版上發文，還要在乎酸民酸言酸語，我不如去發傳單就好了」、「我覺得在自己臉書要寫什麼是自由。不喜歡看或者不認同，可以選擇看與不看，不要來批評人，這是尊重」、「人老了若還沒有當年勇可提的話，那不就白活了」。