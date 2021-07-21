總統：疫苗取得超過890萬劑，施打率能提前七月底達到25％。民進黨提供

民進黨今召開線上中常會，蔡英文總統今中常會致詞時指出，近來疫苗的供應逐漸穩定下來，台灣取得疫苗到現在為止已經累計超過890萬劑。過去一週，施打疫苗的人次大幅成長，疫苗接種率，預估能夠提前達到七月底25％的目標。

此外，蔡總統還強調，今天政府已經和慈濟完成捐贈合約的簽署，政府循著台積電、鴻海／永齡基金會專案模式，跟民間共同協力，加速為國家爭取到更多的疫苗供應。她也要再次感謝所有為此辛苦奔走的民間團體，以及政府團隊同仁。

總統指出，疫苗施打人次大幅成長，尤其預約設計上大家都感到很方便，民眾可以在家附近施打，也提高施打的意願。疫苗接種率，預估能夠提前達到七月底25％的目標，持續往更高的接種率來衝刺。

總統說，前天國產疫苗也有新進度，衛福部已經核准高端疫苗專案製造，等指揮中心宣布施打規劃以後，民眾就可以登記意願跟預約接種。

總統說，她要再次強調，疫苗是科學問題，不是政治問題，安全有效的疫苗才會讓民眾施打，不安全不有效，就不會讓民眾施打。

總統說，從AZ、莫德納到國產疫苗，外界有很多不實謠言，已經澄清多次，還是希望黨公職能夠幫忙澄清，一起來拉高疫苗覆蓋率，讓台灣早日達成群體免疫的目標。

總統指出，隨著疫情稍微緩解，相信大家都很關心警戒降級的規劃。但她也要提醒，全球經驗看來，疫情起起伏伏，稍有不慎，防疫又要升級。

總統說，上週開始適度鬆綁部分措施。有場所在重新開業之後，卻因為出現確診者足跡，又必須停業消毒。因此，防疫還是要謹慎小心，也希望黨公職都能夠提醒民眾，防疫不可大意。

總統表示，除了防疫，防颱也不能鬆懈。昨天起中南部已經有部分地區大雨的情況，各縣市也都快速因應。請黨公職提醒民眾，密切注意颱風動態，做好防颱準備。

總統說，最後，東京奧運即將在這週五開幕，也請大家防疫防颱的同時，一起替台灣選手加油。