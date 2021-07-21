經發局同步派員至第二公有零售市場，視察社交距離宣導員設的置成果。（台中市政府提供）

國內微解封後人潮陸續出籠，為避免民眾防疫鬆懈，市長盧秀燕擴大要求百貨、大型賣場、市場也設置「社交距離宣導員」；市府經濟發展局長張峯源21日率隊前往家樂福文心店視察設置狀況，並派員到第二公有零售市場視察，透過宣導員走動提醒民眾注意社交距離。

經發局指出，各夜市設置「社交距離宣導員」成效良好，賣場為重要民生必須場所，人流量較多易發生社區傳播風險，因此市府要求賣場增設社交距離宣導員，一旦發現人潮增加或聚集時，立刻提醒民眾注意，有效提升消費場所安全，確實守護市民健康。

家樂福文心店說，賣場入口處安排人員控管人流，如達上限將暫停顧客進場，待場內顧客消化後再開放；另公共場域如廁所、手扶梯扶把、電梯按鍵、手推車、冷凍冷藏櫃門把等定時清消，如遇人潮高峰時段將提高消毒頻率。配合防疫推出每人每周一次滿額消費享9折活動，鼓勵民眾少去多買、一次購足。

經發局21日同步派員視察第二公有零售市場設置情形，宣導員走動呼籲採買及排隊民眾注意社交距離。百貨、賣場、超市附設餐廳及美食街維持禁止內用、不得試吃等防疫措施，業者應落實中央防疫管理指引，民眾應勤洗手、戴好口罩，保持社交距離才能避免社區感染風險。

經發局說，此次公告市場範圍包含公有、民有、民營市場等，總計約有87家，宣導員並非要求管理單位再雇請專責人力執行此項工 作，是由各市場防疫或管理人員內，調撥部分人力針對場域內有人潮聚集或排隊人流時，即時提醒民眾保持社交距離，加大排隊距離符合室內1.5公尺規定。