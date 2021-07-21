昔有抗議天王柯賜海「馬英九還我牛」，今有北市議員陳建銘「柯文哲還我樹」！捷運北環段開工，捷運工程局卻將北市士林區中正路人行道的整排路樹砍光，且僅6棵樹移植、43棵樹被伐除，陳21日到場一反昔日「友柯」態度，要求台北市長柯文哲將路樹還給在地居民。市府回應，經樹木醫院判定不適合移植的樹才移除。

陳建銘表示，捷運北環段施工是採「潛盾式施工法」，沿著中正路在地下數十公尺下進行工程，若因捷運施工而移植路樹是必須的，那大家當然無話可說，但居民們見到的不是移植，而是伐除，讓居民無法接受，共同生活看了幾十年的路樹，就這麼被砍光，伐除後景象更是觸目驚心，讓居民怒不可遏。

陳建銘指出，捷運局報請公園處核備需伐除的數目高達43棵榕樹，移植的卻僅有6棵茄冬樹，伐除的理由是「主幹彎曲、損傷腐朽、盤根、生長勢衰」，這很明顯就是挑樹種移植，因此他與在地居民，共同為這些被砍除的樹木發出怒吼「柯文哲還我樹！」

捷運局表示，此工程列為移除的樹木，除樹形歪斜外，也包含盤根嚴重、潰傷、中空腐朽、等勢幹、內生樹皮、根領異常、樹基腫大等結構性安全疑慮，經樹木醫院判定不適合移植。

捷運局提到，中正路上大部份移除的樹木為行道樹，因緊臨民房、商店，生長空間受限，而人行道空間狹窄，又因停放機車、雜物，造成樹穴土壤密實通氣不佳，盤根難以向外伸展，此類樹木不適合移植。

公園處則說，若碰到樹木必須移除，會希望是以最小移植數量處理，若移植後難存活、樹型不良，可能就會移除，但未來會種回更好、更新的樹。