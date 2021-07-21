資策會21日舉辦《未來社會數位轉型三部曲》線上研討會暨高峰論壇直播，為了協助臺灣產業與社會迎接未來數位科技生活型態，資策會提出數位轉型三部曲的倡議，期盼促成「數位創新」、「數位調適」與「數位轉型」的友善循環。資策會董事長李世光表示，臺灣未來十年的產業樣貌受到多重因素，如美中貿易科技戰、後疫情時代新常態、人口結構與氣候變遷等影響，其中「數位科技的快速滲透」影響擴及全民，值得關注與及早因應。

資策會執行長卓政宏表示，近年資策會建立了數位轉型平台來串接轉型供需端，並培育超過百位專才協助企業進行數位轉型，2021年的目標是讓數位轉型生態持續健全化，包含：探討數位發展法規、建立創新實驗場域、促成跨領域的共創與加值。

此外，卓政宏也指出，協助臺灣社會數位調適也是重要任務，將數位轉型概念廣泛的擴散，即是舉辦這場研討會的初衷。卓政宏強調，資策會作為臺灣「數位轉型的化育者」，有義務讓數位轉型走出產業框架，深耕社會，才能提升整體數位轉型的成功機率。

資策會副執行長楊仁達提及，資策會已累積許多打造數位創新生態的成功經驗，因此特別分享如何運用數位轉型方法（SET）、數位轉型學堂（ACE School）與數位轉型加速器（IDEAS）工具的心法，協助企業投入數位轉型，並以「資安聯防」與「農業數位分身」兩個實例，說明如何打造數位創新生態典範。

資策會資安科技研究所資安鑄造廠總經理毛敬豪則分享，過去授權金向來是國內資安業者毛利受限的關鍵，不過美中貿易戰以來，乾淨供應鏈議題的重要性提升，臺灣作為世界供應鏈的重要一環，未來可發展核心技術自主，特別是供應鏈資安威脅獵捕（Supply Chain Threat Hunting），相信未來在5G工控、供應鏈資安防護，以及中小企業資安聯防等領域皆能扮演要角，有助提升資安聯防的發展契機。

資策會數位服務創新研究所商務協理蘇偉仁則以榮獲2019年美國百大科技研發獎肯定的「農業軟晶片」應用為例，說明如何藉此科技建立「農業數位分身」，協助臺灣農業供應鏈進行數位轉型，成功打造數位創新生態。蘇偉仁提及，農業軟晶片可將農業生產過程中的技術封裝起來，方便農民取用過往經驗來協作與進行決策，更方便科技新農能快速掌握消費端需求並進入產業，優化農業數位發展環境，提升產業競爭力。

資策會副執行長蕭博仁指出，數位調適階段焦點為「數位治理」，而數位治理包括數位政策、人才培育、數位包容、基礎建設、資料治理與法治建構六大面向，關鍵在於布建與優化國家數位環境，並以數位化治理方式支援產業、社會與政府的數位轉型。蕭博仁提醒，未來應關注如何運用開放的數位資料生態系，加速解決問題、促進創新發展，甚至縮減社會不同群體的數位技能落差，而如何建立能有效回應公民期待的參與機制，提升公民信任度也非常重要。