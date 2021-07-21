櫃買中心21日表示，統一證券發行之「統一ICE FactSet亞洲半導體淨報酬指數指數投資證券」（代碼：020025；簡稱：統一亞洲半導體N）將於7月22日上櫃掛牌。

統一亞洲半導體ETN是追蹤ICE數據指數公司（ICE Data Indices LLC）編製之「ICE FactSet亞洲半導體淨報酬指數」，自台灣、南韓、日本、香港等亞洲四地交易所掛牌之普通股中，選取流通市值10億美元以上、近3個月日均成交值200萬美元以上，且屬於半導體製造、半導體代工、資本設備、外包封測與經銷、上游材料與元件等半導體產業鏈五大領域之16檔股票為指數成分股，目前前3大成分股分別為韓國三星電子、台積電及日本東京威力科創。

櫃買中心為鼓勵大眾投資ETN並活絡市場交易，持續自7月1日起至12月31日止，舉辦「上櫃ETN獎勵活動」，投資人買賣上櫃ETN就有機會參加1萬元百貨公司禮券抽獎活動。活動詳情可查詢櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw）「首頁\ETN\上櫃ETN獎勵活動專區」。