環保署21日台北捷運新莊線、蘆洲支線環評書變更審查，開發單位台北市捷運工程局提出捷運新莊機廠噪音防制措施變更，由於變更內容與過去通過環評內容變化大，環評委員討論後決議，要求北市捷運局在10月底前補足資訊後，擇期再審。

北市捷運局表示，新莊機廠位於樂生醫院附近，為減輕捷運機廠出土段列車行駛所產生輪軌噪，因此修改噪音防制措施，將從懸臂頂罩式隔音牆變更為明挖覆蓋隧道，對於減輕列車行駛噪音影響之效果更佳。

不過環評委員認為，變更內容過多有逾過去環評內容，要求開發單位10月底前補足相關資訊，包含本次變更係已施工完成之明挖覆蓋隧道替代原地點懸臂式施工隔音牆，請補充後續隧道上方土地整體規劃及構想，並釐清是否屬本計畫後續開發行為內容。補充本次變更與樂生園區整體發展計畫關聯性，並評估對樂生療養院區及周遭環境敏感點位可能造成之環境影響及減輕措施。後續待資料完整後擇期再審。