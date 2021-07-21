2021年亞洲生技大會 (BIO Asia-Taiwan 2021) 21 日以線上開幕，副總統賴清德表示，期盼透過國際生技大會，讓世界看見臺灣防疫及生技醫療科技亮點，並強化亞洲生醫產業發展、促進國際合作，讓臺灣在世界生醫產業中，扮演更積極的角色，並進一步提升臺灣對全球健康福祉的貢獻。

賴清德以英文錄影致詞內容為：

非常榮幸受邀參加2021 BIO Asia-Taiwan亞洲生技大會，和各位分享臺灣目前在生醫產業的進展，讓世界各國看見臺灣防疫及生技醫療科技的亮點，並期許國內外各界先進能攜手創造國際合作的商機。

雖然無法親自與會，但看到在大家的共同努力下，包括國際論壇、生技展覽館、一對一商機媒合會等活動，依然以線上方式熱烈展開，除了代表臺灣人民同島一心、團結防疫已經初具成果外，也展現在疫情期間臺灣運用科技維持經濟活動正常運作的優勢。

在此，我特別要感謝亞洲生技大會李鍾熙主席及各位夥伴的努力，讓臺灣的生技產業在疫情之下，依然能夠和國際接軌，讓臺灣走進世界，也讓世界看見臺灣。謝謝你們！

COVID-19影響了全世界，亞洲也不例外。今年5月，臺灣面臨COVID-19和Delta變種病毒侵襲，現在疫情已大致控制住。展望未來，如何藉由這次危機，繼續超前部署、全面檢視臺灣的防疫體系，盤點臺灣生技產業的優勢與劣勢，為下一次危機預做準備，我認為這將是我們在亞洲努力的重點。

就如同今年亞洲生技大會主題「A Brave New Era for Biotechnology」所彰顯的，因應COVID-19疫情，我們在亞洲要努力提升防疫篩檢能量及疫苗研發生產製造，積極整合各界的防疫研發技術，以期在全球疫情管控、預測防護、醫藥品供應等各方面，都能成為未來防疫的堅強後盾。

期盼透過這次大會，強化亞洲生醫產業發展，促進國際合作，讓臺灣在世界生醫產業中，扮演更積極的角色，進一步提升臺灣對全球健康福祉的貢獻。

最後，祝亞洲生技大會活動圓滿成功，各位貴賓身體健康、平安順心，謝謝