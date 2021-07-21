藝人郭書瑤（瑤瑤）從「殺很大」廣告一夕爆紅，轉戰影劇圈後交出漂亮成績單，外型甜美可愛的她，還擁有火辣身材，日前她在IG限時動態曬出和容嘉（劉容嘉）十年前的合照，2人青澀的模樣立刻引發討論，連容嘉忍不住都笑虧：「10年前我與祖媽級宅男女神的合影！」

容嘉長相清純又有氣質，過去曾在《模范棒棒堂》擔任助教，口條流利的她更曾主持過無數節目，是不少人心目中的女神，日前她低調迎來38歲生日，好友瑤瑤特別發限時動態獻上生日祝福，「用十年前的合照獻上祝福！」

只見照片中，2人的模樣幾乎沒有改變，卻比現在多了幾分稚嫩、青澀，容嘉露出她的招牌甜美笑容，一雙大眼瞬間電翻粉絲，而當時剛出道沒多久的瑤瑤則是靦腆微笑，儼然還是個小少女，她綁著公主頭，再搭配點點連身洋裝，看起來青春洋溢。

瑤瑤為容嘉慶生，曬出2人合照。(圖/翻攝自容嘉IG)

容嘉也轉發貼文，回憶起2人認識的過程，「那陣子一起主持真的好開心喔！每天亂搞亂講一通，節目沒紅真是沒道理，還好郭書瑤越來越紅，讓我認識了一個巨星！謝謝妳總是記得我」，一番真誠的告白，不難看出她們的好交情。