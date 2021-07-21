高端疫苗完成緊急使用授權（EUA）審查，食藥署核准可專案製造，但審查會議錄影未公開，委員小組成員也保密，引發輿論強烈批評黑箱作業，疫苗公信力仍遭質疑不足。一名受試者向本報表示，日前主動詢問國產疫苗未取得WHO認證，擔憂不能出國工作，考量混打進口的公費疫苗，執行實驗的醫院窗口回應是：「無法進一步建議，由你自己決定」，讓他不知如何是好。

一名參與高端疫苗臨床實驗的受試者表示，2月主動加入國產疫苗實驗，也已打完兩劑疫苗，但將近半年來，醫院窗口對於受試者的疑問，回應似乎相當被動，問一句才答一句，而非主動告知、公開於眾，多少會傷害高端的社會形象。

由於副總統陳建仁表明施打的高端疫苗是安慰劑，該名受試者也想要了解自己的接種情況，申請個人解盲，醫院窗口則回應，他所施打的疫苗試劑是實驗組，不須再打進口公費疫苗，也不建議混打其他疫苗。

不過，該名受試者提到，由於他的工作時常需要出國，因此主動詢問疫苗沒有取得WHO認證，考量混打國際認證的公費疫苗，對此，醫院窗口的回應似乎很無奈，只能要他自行決定。

該名受試者表示，他肯定高端團隊的研發努力與付出，但公關、業務等窗口對媒體和受試者的應對都不佳，不主動，也不積極，有待加強。

另有網友表示，日本政府已贈送我國三批合計334萬劑AZ疫苗，雪中送炭，盛情感人，建請我國政府回贈334萬劑高端疫苗，以示禮尚往來，促進台日友好。「不是說高端好棒棒，解盲結果的中和抗體平均效價竟然比AZ疫苗高3.4倍，看人家收不收？」