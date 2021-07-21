7月26日是否能夠降級各界都非常關心，新北市長侯友宜21日分析疫情爆發後相關數據，他說新北5月中旬確診個案從個位數暴增到148例只花4天，但從每日確診數162人降回個位數卻花了4周，世界各大城市解了又封的例子比比皆是，能否在疫情再起時快速有效控制是關鍵，他認為警戒三級到二級之間，應該採取緩慢階梯式慢慢檢討。

新北市長侯友宜表示，新北市21日新增確診個案2人，一案新店、一案淡水，來源都很清楚。

侯友宜談到26日是否要降級時表示，要不要降級中央CDC會評估，新北是重災區，面對疫情一定採取最謹慎態度面對，最近南韓、荷蘭解了又封的例子可看出來，解封過程一定要小心翼翼，要自身評估每個城市狀況，一旦發生後如何快速有效控制疫情是關鍵。

侯友宜說，為什麼談降級解封的態度嚴謹千倍，他認為要務實看待，警戒三級拉到警戒二級，中間是不是要分梯次分階段逐漸往下降。

侯友宜表示，不一定從警戒三級直接拉到二級，應該用緩緩階梯式慢慢檢討，並落實防疫。