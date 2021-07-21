長榮今(21日)出關恢復正常交易，股價開高走低，盤中一度被打趴跌停，下午1點11分開始，出現連續多筆499張的大單敲進，打開跌停，終場收在155元，下跌14.5元，跌幅8.55%，盤中震幅高達18%。

長榮股價今以180元開出，漲幅6.2%，並向上走高至183.5元，隨即賣壓湧現，不到10點即由紅翻黑，接近11點時又再下殺一波，盤中一度被打到153元的跌停價，貨櫃三雄的另兩檔陽明、萬海盤中也都亮燈跌停，終場僅陽明跌停未打開，收在153.5元，較長榮低了1.5元。

本周號稱為超級海運周，繼陽明法說會、萬海股東會後，長榮則在今日舉行股東會，董事長張衍義也樂觀看待今明兩年的海運業景氣，但都利多不漲，貨櫃三雄還一度都跌停，拖累大盤指數下跌百餘點。

至於長榮下午1點11分出現連續多筆499張的大單，通常被視為主力大戶的動作，因為張數如果超過500張就算鉅額交易，必須申報，如果出現連續多筆499張的大單，就知道主力大戶的心態相當明確，以長榮今跌停價153元來計算，每一筆499張的大單就要7634.7萬元的資金。