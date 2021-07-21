全國電(6281)配發5元現金股利，今日除息。股價穩定走揚，並未受到台股大幅震盪影響，全國電收盤漲0.9元至81.2元，穩定填息。

全國電子第二季營收創新高，達59.56億元，季增32.1%。上半年受惠筆電等宅商機銷售暢旺帶動，上半年營收再創新高，達104.65億元，年增8.84%。公司對下半年看法則較為謹慎。

全國電子指出，上半年筆電是銷售主力商品之一，但疫情逐漸紓緩後，筆電的需求也可能趨緩；另外，去年下半年有振興券帶動買氣，因此對今年下半年營運謹慎面對。

整體來看，全國電今年將持續強化線上購物平台服務，並拓展合作夥伴，推出更多元產品，加上透過數位行銷，追求營運持續穩健成長。

全國電子近年積極進行轉型，實體店面的展店重心放在新型態的Digital City，該店型在家電、資通訊商品的產品比重約7：3，也吸引較多年輕族群；全國電今年預計再新增Digital City共12家店面達38家，也增添後續業績成長動能。

全國電第一季業績持續比去年同期增長，營收45.09億元，淨利1.36億元，每股淨利1.38元，優於去年同期之1.19元。