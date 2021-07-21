隔夜美股大反攻，道瓊強彈550點，激勵今日台股在權王台積電（2330）回神走揚，航海王及鋼鐵人重振旗鼓下，帶動指數跳空開高後大漲近180點、重返17700點，惟因市場信心不足，貨櫃三雄及航運股賣壓沈重，獲利了結賣壓紛紛出籠，拖累指數如溜滑梯一路下滑，下探17352點，上沖下洗高低震盪達355點，尾盤因台指期結算，台積電獲買盤拉抬，終場加權指數下跌69.95點，收在17458.79點，成交值放大至6131.38億元，列居史上第八大。今日外資(不含外資自營商)賣超162.2652億元，投信賣超20.1849億元，自營商賣超22.9491億元，三大法人賣超205.39億元。

權值股漲跌互見，台積電（2330）止跌回穩，大立光（3008）、日月光投控（3711）、世界（5347）等相對有撐，鴻海（2317）、聯發科（2454）、聯電（2303）等震盪走弱。IC設計族群成多頭指標，凌陽（2401）、鈺創（5351）、迅杰（6243）、新唐（4919）、安國（8054）、富鼎（8261）攜手亮燈漲停表現吸睛，譜瑞-KY（4966）、瑞昱（2379）、矽統（2363）、松翰（5471）等緊隨其後同步勁揚；雙D族群買盤熄火，DRAM族群南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）同步翻黑，面板三虎友達（2409）、群創（3481）、彩晶（6116）遭空襲齊挫逾4%起跳。被動元件股國巨（2327）下半年營運獲外資看好、目標價上看840元，股價逆勢勁揚3.5%，激勵台嘉碩（3221）、華容（5328）亮燈漲停表現精彩。

航海王長榮（2603）股東會釋佳音，持續看好今明年海運市場，惟跳空大漲至183.5元後風雲變色，盤中偕同貨櫃三雄陽明（2609）、萬海（2615）同步翻黑摜跌停，台驊（2636）、榮運（2607）、台航（2617）、四維航（5608）等跟進跳水落難，上市航運類指數重摔7.6%成重災區。鋼鐵股亦遭獲利了結賣壓湧現，中鋼（2002）、中鴻（2014）、春源（2010）、彰源（2030）、聚亨（2022）、官田鋼（2017）等全數重挫。車電族群逆勢突圍，艾姆勒（2241）、朋程（8255）、美琪瑪（4721）、康普（4739）、立凱-KY（5227）盤中亮燈觸頂，和大（1536）、為升（2231）跟進催油門。

隨著Delta變種病毒快速傳播，美國新冠疫情持續拉警報，美股出現震盪走勢，台股在7月15日攻克萬八後呈現連4跌頹勢，外資今日持續賣超162.26億元，連四日賣超達1067.47億元，本月來賣超達1193.23億元，今年來已賣破5千億、達5160.43億元。台股今開高衝上17700點後豬羊變色，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海午盤過後紛紛被打入跌停，拖累指數一路往下，指數高低震盪355點，終場加權指數收在17458.79點，下跌69.95點，成交值放大至6131億元。分析師表示，台股後市若守穩季線支撐且有低接買盤承接，或可化解技術指標的弱勢整理。短線留意抗跌的防禦股，法人調節的權值股應注意資金流向、法說會及半年報。

目前正值美股季報揭曉，若持續出現利多不漲，或指數反彈失利，則應保守應對。美股與台股近期回檔都是良性修正，無礙多頭格局，由於市場資金保持寬鬆，加上企業獲利成長，看好第三季台股繼續由電子及傳產輪流帶動，尤其漲勢落後的電子股可望跟上隊伍，且資金可望從過度集中化趨於常態化，有基本面的族群都有表現空間，預期台股加權指數第三季將在本淨比(P/B)2.2倍至2.4倍、約17600點至19100點間波動。優選報價上漲、產能吃緊為主的傳產原物料及半導體相關，搭配營收與獲利成長題材，第三季電子旺季效應則關注電子標籤、驅動IC、車用電子、MCU與記憶體等族群。