為了防止Delta變種病毒引發的新一波疫情持續擴大，澳洲人口最多的新南威爾斯省祭出嚴格的封鎖措施，受此打擊，該國6月整體零售銷售額大跌。隨著確診數持續攀升和更多地方決定封城，澳洲第三季經濟成長前景顯得黯淡無光。

根據澳洲統計局周三公布的初步數據，6月零售銷售額較5月下滑1.8%，遠不及5月意外強勁的月增0.4%和經濟學家預估為月減0.5%，並創下今年以來的最大跌幅。

澳盛銀行經濟學家出具報告指出，隨著雪梨延長封鎖，以及墨爾本和南澳大利亞省亦進入封鎖，我們預期7月零售銷售額將再度下跌。雪梨長期封城的風險增加，經濟復甦減弱的風險也在升高。

澳洲最大的家庭娛樂設備零售商JB Hi-Fi 本周曾提出警告，銷售乏力的情況已持續到7月，雪梨禁止營建活動恐將打擊硬體商店的銷售。

經濟學家警告在延長封鎖期間，政府提供的所得支持減少，以及就業的不穩定性，可能進一步打擊需求。

澳洲總理莫里森周三承諾政府將提供「及時、適當且具針對性」的支持措施，他並表示封鎖措施將對本季的經濟增長造成「嚴重」衝擊。

CommSec經濟學家Ryan Felsman表示，現在澳洲約一半人口和經濟進入嚴格封鎖，如果疫情未能獲得控制，該國的「V型」經濟復甦可能很快會變成「W型」復甦。

包括新南威爾斯、維多利亞和南澳大利亞，澳洲6個省當中已有3個省實施封鎖，投資人擔心封城措施恐一延再延，澳元已連跌5個交易日，並創下2020年11月以來新低。

經濟學家已普遍預期澳洲第三季經濟將陷入萎縮，為2020年6月來首見，並預期這一波疫情將迫使澳洲央行扭轉本月初宣布的縮減QE決定。

稍早前，首府為雪梨的新南威爾斯省公布周三新增確診病例達110例，遠超出周二的新增78例，儘管已經封鎖近4周時間。首府為墨爾本的維多利亞省雖已進入第二周封鎖，但周三的新增22個病例，較前一日的9例大幅增加，並創下自本月爆發新一波疫情以來的新高記錄。